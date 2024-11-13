Объявлена дата начала продаж новой колонки «VK Капсула Про»

Новая флагманская колонка «VK Капсула Про» поступит в продажу 28 ноября, сообщает пресс-служба VK. Стоимость новинки составит 24 990 рублей.

Колонка мощностью 65 Вт поддерживает технологию пространственного звучания, а также оснащена большим сенсорным экраном, встроенным хабом Zigbee для умных устройств и датчиками для управления умным домом.

В частности, колонка оснащена датчиками движения, климата и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома. Владельцам колонки также доступны все навыки голосового помощника Маруси.

Бросающаяся в глаза особенность «VK Капсула Про» — футуристичный дизайн. Ее сенсорный экран показывает плеер, часы, погоду и данные умного дома. В продаже колонка будет доступна в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия».