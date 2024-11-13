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Как не растолстеть зимой после активного лета

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство людей в холодное время года набирает вес. Сказывается и пониженная физическая активность, и стресс организма от темноты и морозов.

Механизм накопления жира зимой заложен в человеческий организм эволюцией. Физиологи говорят, что в холодное время года в России вес человека увеличивается в среднем на 5%. Особенно это заметно по тем, кто летом активно занимался аэробными видами спорта на улице: бегал или катался на велосипеде.

Сильное влияние на организм оказывает стресс от наступления холодов, резкого сокращения светового дня, уменьшения солнечного света, изменения рациона. Специалисты советуют соблюдать несколько правил, что минимизировать набор веса зимой.

Первое правило. Поддержание дефицита калорий в организме. Количество потраченных калорий в сутки должно быть всегда больше, чем количество полученных калорий с пищей.

Второе правило. Подержание здорового рациона питания. Основа летней пищи – овощи, фрукты, зелень. Именно их и нужно по максимуму добавить в зимнее питание.

Третье правило. Поддержание высокой физической активности. Помимо спортзала нужны аэробные занятия на свежем воздухе. Подойдут лыжи, скандинавская ходьба или просто интенсивные прогулки.


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Жизнь #Здоровье
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