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БелАЗ выпустил мужские ботинки

Источник:
Sibnet.ru
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Ботинки БелАЗ
Фото: © БелАЗ

Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ начал продавать брендированные мужские ботинки.

Ботинки похожи на бренды Timberland или Cat, но на обуви красуется надпись БЕЛАЗ и силуэт самосвала. Модель предлагается в пяти размерах (40-44) и двух цветах — черном и горчичном. Стоимость — 121 белорусский рубль (примерно 3,6 тысячи российских рублей).

Производитель утверждает, что верх ботинок выполнен из 100% кожи, подошва — из полимера EVA. Страной-производителем указан Китай.

«Конструкция и свойства, заложенные при создании данной модели, позволяют применять ее не только в городском, но и загородном режиме. Материалы, используемые для изготовления обуви БелАЗ, подбирались с учетом их использования в агрессивной среде», — говорится в описании товара.

Ботинки дополнили линейку товаров с символикой предприятия, среди которых игрушечные модели, канцтовары, одежда, сумки, чемоданы.

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