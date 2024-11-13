Нынешнее руководство Германии отплатило России «черной неблагодарностью» за помощь в объединении востока и запада страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они оплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ История унижения: как Горбачев потерял страну

Германия в этом году отметила 34-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником.

В 1990 году пять земель бывшей Германской демократической республики (ГДР) — Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — вошли в состав Федеративной Республики Германия.

Советский Союз не стал выставлять условия за согласие с объединением Германии, хотя имел на это полное право. Напротив, Москва всячески содействовала реинтеграции немецкого народа.