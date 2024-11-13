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Творчество Бейонсе будут изучать в университете

Источник:
Sibnet.ru
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Бейонсе
Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Студенты Йельского университета смогут изучить творчество певицы Бейонсе и ее влияние на культуру и политику, сообщила автор курса, профессор афроамериканских исследований и музыки Дафна Брукс.

Курс получил название «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика черной традиции через музыку». Он будет посвящен последнему десятилетию творчества певицы: от альбома Beyonce до альбома Cowboy Carter, рассказала Брукс AP.

По словам профессора, Бейонсе через музыку рассказывает о «расе, гендере и сексуальности в контексте более чем 400-летней истории афроамериканского подчинения».

Курс будет доступен для студентов факультетов афроамериканских исследований, исследований женской гендерной проблематики и сексуальности, американистики и музыки.

Бейонсе прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой R&B-группы Destiny’s Child. В 2003 году начала сольную карьеру. В ноябре стала рекордсменкой по числу номинаций на самую престижную музыкальную премию «Грэмми». За все годы карьеры певица была номинирована на «Грэмми» 99 раз, в этом году она была отмечена в 11 категориях.

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