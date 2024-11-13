Обнаружен простой способ вычислить психопата

Способные переносить более сильную боль люди с большей вероятностью являются психопатами, выяснили голландские исследователи.

В ходе эксперимента ученые наносили добровольцам слабый, но усиливающийся электрический разряд на руку, чтобы определить их болевой порог и толерантность к боли. Перед этим они прошли анкетирование на психопатические черты и тестирование на чувствительность к боли.

Далее участники выполняли задания на компьютере, выбирая между двумя вариантами: денежным вознаграждением за успех или наказанием за провал, включающим денежный штраф, или болезненный удар током.

Исследователи следили за поведением участников, анализируя, меняют ли они свой выбор после каждого вознаграждения или наказания, особенно после болезненного воздействия, которое было весьма неприятным.

Результаты показали, что участники с психопатическими чертами личности не изменили своего поведения даже при получении болезненных ударов электрическим током. Психопаты не чувствуют наказания и не делают выводов даже после болезненных последствий.

Специалисты отмечают, что люди с психопатическими чертами личности обладают чрезмерным стремлением к вознаграждению, что делает их более импульсивными и настойчивыми.