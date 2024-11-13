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Пять самых умных животных на планете

Источник:
Sibnet.ru
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Любое ранжирование животных по степени сообразительности — условно. Наука точно не знает, как работает животный интеллект. Нет и критериев для сравнительной оценки разных видов. Тем менее, существуют явные претенденты на звание «самых умных».

Обезьяны. Ближайшие родственники человека. Используют подручные предметы в качестве инструментов. Умеют общаться на языке жестов, а самые способные — с помощью графических символов.

Слоны. У этих гигантов — самый большой мозг, а, значит, наибольшее число нейронов среди наземных животных. Обладают хорошей памятью и развитой мимикой. Умеют сотрудничать и сочувствовать, переживают потерю сородичей и даже проводят похоронные ритуалы.

Дельфины. Извилин у них больше, чем у людей. Умеют взаимодействовать в коллективе. Очень привязаны друг к другу, молодые и здоровые заботятся о старых и больных. Способны подражать человеку.

Собаки. По умственному развитию равны двухлетним детям. Могут считать до четырех-пяти и отлично решают пространственные задачи — находят спрятанные предметы. Демонстрируют основные эмоции (счастье, гнев и отвращение). Способны хитрить.

Кошки. Сложны для изучения. Участвуют в экспериментах лишь тогда, когда есть настроение. Но эта независимость, возможно, и является признаком интеллекта. У них хорошая память. Безошибочно находят дорогу домой. Очень любопытны. Видят сны со сложными сюжетами.

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Жизнь #Звери
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