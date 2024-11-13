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Как пройдет Экологический диктант в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Всероссийский экологический диктант стартует 25 ноября, проверить экознания можно будет в течение двух недель, сообщили организаторы проекта.

«В шестом Экодиктанте оргкомитет сделал упор на вопросах про заповедные территории России, Красную книгу РФ и экотуризм», — отметила сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова.

Мероприятие проводится в очном и онлайн-форматах с 25 ноября по 8 декабря 2024 года. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте экодиктант.рус.

В личном кабинете есть несколько опций: пройти экодиктант самостоятельно, организовать его онлайн в закрытой группе или провести на оффлайн-площадке.

В экодиктанте будет 25 вопросов. По итогам выдадут сертификат участника или диплом победителя I, II или III степени.

Всероссийский экологический диктант — ежегодный интерактивный просветительский проект, направленный на популяризацию экологии, повышение экологической осознанности и накопление знаний о бережном отношении к природе.

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