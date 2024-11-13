Определен срок проведения прямой линии Путина

Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», — цитирует ТАСС Пескова.

«Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале», — добавил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что дату мероприятия Кремль сообщит позже.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.