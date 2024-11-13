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Офицер Черноморского флота погиб при взрыве машины в Севастополе

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сообщение о взрыве и возгорании автомобиля на улице Тараса Шевченко поступило в 09.53, и через шесть минут на место прибыли спасатели, которые извлекли из автомобиля водителя.

«Спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — уточнил губернатор Севастополя.

По его словам, погибший — военнослужащий. «Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — отметил Развожаев.


В подорванном автомобиле за рулем находился капитан 1-го ранга Черноморского флота, узнал телеграм-канал Baza.

«Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги», — говорится в публикации.

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