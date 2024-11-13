The Hill узнала, что Трамп уважает Путина и презирает Зеленского

Приход Дональда Трампа в Белый дом станет серьезным испытанием для президента Украины Владимира Зеленского, считают обозреватели американской газеты The Hill Роберт Хамильтон и Дэн Пэрри.

Киев был крайне недоволен запретом со стороны президента Джо Байдена на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, но «Трамп будет намного хуже», отмечают авторы статьи.

«Он давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — отчасти из-за отказа Зеленского поддаться его влиянию во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Трамп говорит о сокращении помощи Киеву для того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, которые будут вестись в ущерб интересам Украины.