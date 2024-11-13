Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар с применением ракет и беспилотников по американскому авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море, а также двум эсминцам США в Красном море, сообщил представитель организации Яхья Сариа.
«Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», — цитирует ТАСС Сарию.
По его словам, также были атакованы «два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников». И эта атака достигла целей.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил атаку двух эсминцев. «Силы CENTCOM успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив», — сказал он.
«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, все они были успешно сбиты», — уточнил Райдер.