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Диетолог развеял миф о вреде подсолнечного масла

Источник:
Daily Mail
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Подсолнечное масло в умеренных количествах безвредно и даже в чем-то выигрышно по сравнению оливковое, рассказал британский диетолог Роб Хобсон.

Репутацию подсолнечного масла портит высокое содержание жирных кислот омега-6. Но из-за этого отказываться от подсолнечного масла не следует: в умеренных количествах оно совершенно безвредно, отметил Хобсон в интервью Daily Mail.

С другой стороны, по словам диетолога, в подсолнечном масле меньше насыщенных жиров, чем в оливковом и кокосовом. Также у него выше температура дымления — 232 градуса, что делает его хорошим выбором для жарки.

Тем, кого не устраивают вкусовые качества подсолнечного масла, Хобсон советует попробовать льняное и рапсовое. Они полезны для здоровья содержанием альфа-линоленовой кислоты.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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