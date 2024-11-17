Диетолог развеял миф о вреде подсолнечного масла

Подсолнечное масло в умеренных количествах безвредно и даже в чем-то выигрышно по сравнению оливковое, рассказал британский диетолог Роб Хобсон.

Репутацию подсолнечного масла портит высокое содержание жирных кислот омега-6. Но из-за этого отказываться от подсолнечного масла не следует: в умеренных количествах оно совершенно безвредно, отметил Хобсон в интервью Daily Mail.

С другой стороны, по словам диетолога, в подсолнечном масле меньше насыщенных жиров, чем в оливковом и кокосовом. Также у него выше температура дымления — 232 градуса, что делает его хорошим выбором для жарки.

Тем, кого не устраивают вкусовые качества подсолнечного масла, Хобсон советует попробовать льняное и рапсовое. Они полезны для здоровья содержанием альфа-линоленовой кислоты.