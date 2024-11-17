The Telegraph рассказала о появлении у России смертоносной бомбы

Воздушно-космические силы России все чаще используют в зоне СВО особый вид боеприпасов — управляемые планирующие бомбы «Гром-Э1», которые по дальности втрое превосходят российские аналоги.

Российская 600-килограммовая управляемая бомба «Гром-Э1» имеет дальность до 120 километров. Это позволяет самолетам-носителям при ее применении оставаться вне досягаемости большинства систем ПВО Украины, за исключением «редкого и драгоценного» комплекса Patriot, пишет The Telegraph со ссылкой на украинские военные источники.

По данным издания, активное применение бомб «Гром» — ответ на недавнее развертывание украинскими ВВС истребителей Lockheed Martin F-16 с ракетами «воздух-воздух» AMRAAM дальностью до 65 километров.

Украинцы отстреливаются собственными планирующими бомбами: французскими Hammer и их клонами местного производства. Но они имеют дальность в районе 60 километров, что делает самолеты возможной жертвой российских ЗРК и истребителей.

В войне планирующих бомб, авиационных управляемых ракет, а также крылатых и баллистических ракет наметился значительный перевес в пользу России, заключает издание.