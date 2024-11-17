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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Только ядерное оружие удержало НАТО от войны против России

Источник:
Sibnet.ru
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Только ядерные силы России удержали НАТО от прямого вступления в войну на стороне Украины, признался глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы уже были бы в Украине и вышвырнули их оттуда. Мы бы это сделали. Но у них есть ядерное оружие. Так что это не то же самое, что в Афганистане», – сказал Бауэр на оборонном саммите альянса в Чехии.

По его словам, ядерный арсенал — главное отличие России от афганского движения «Талибан» (признано в России террористическим) в том, что касается способности сражаться с силами НАТО.

Большинство экспертов считают, что утверждения о превосходстве НАТО в обычных силах преувеличены. Европейские армии малоэффективны, приводит американское издание Military Watch Magazine мнение аналитиков.

Но, по их словам, несмотря на военное ослабление Запада, Россия вкладывает огромные средства в развитие ядерного потенциала как жизненно важного средства сдерживания НАТО.

Правда, как отмечают эксперты, опыт конфликта на Украине показал, что ядерное оружие не является средством сдерживания от гибридных атак. Именно стратегию использования гибридных сил и избрало НАТО, избегая прямого столкновения с Россией.

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mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Nik3316

58-летний..... 27-летнему..... это не серьезно, развели старика на шоу за бабки

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно