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Кадыров после проверки уволил 11 директоров школ

Источник:
Sibnet.ru
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Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Проверку не прошли и четыре руководителя районных отделов образования.

Глава Чечни поручил особо проконтролировать процесс назначения новых директоров школ и глав отделов образования. Власти республики не позволят халатное отношение к проблеме образования, подчеркнул он.

Кадыров также обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры.

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Жизнь #Образование
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