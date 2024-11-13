Кадыров после проверки уволил 11 директоров школ

Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам
внеплановой аттестации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Проверку не прошли и четыре руководителя районных отделов образования.
Глава Чечни поручил особо проконтролировать процесс
назначения новых директоров школ и глав отделов образования. Власти республики не
позволят халатное отношение к проблеме образования, подчеркнул он.
Кадыров также обратил внимание на необходимость усиления
контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства
до их родителей, чтобы они принимали меры.