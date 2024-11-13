Кадыров после проверки уволил 11 директоров школ

Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Проверку не прошли и четыре руководителя районных отделов образования.

Глава Чечни поручил особо проконтролировать процесс назначения новых директоров школ и глав отделов образования. Власти республики не позволят халатное отношение к проблеме образования, подчеркнул он.

Кадыров также обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры.