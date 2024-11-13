Подсолнечное масло растет в цене с начала осени. Почему это происходит, рассказала Профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.

Подсолнечное масло исторически является одним из основных продуктов потребительской корзины россиян. Но в последние месяцы более 60% произведенного в России масла уходит на экспорт, пояснила «Прайм» Проданова.

По ее словам, это связано с подорожанием другого вида растительного масла — пальмового. Эти два продукта взаимозаменяемы — если что-то случается с одним, это неминуемо влияет на другой.

Как следствие, объемы в продаже сокращаются, а цены растут, отметила профессор.

Изменить ситуацию с ценами поможет повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло. Это должно побудить российских производителей сконцентрироваться на внутреннем рынке, заключила Проданова.