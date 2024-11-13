Подразделения Корейской народной армии вступили в боевые действия против украинских войск на территории Курской области, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Российские военные «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая зачистку траншей, что является критически важными навыками для операций на передовой», цитирует РБК Пателя.

По его словам, в Россию прибыло свыше 10 тысяч северокорейских солдат, большинство уже переброшено под Курск, заявил Патель.

Россия и КНДР официально не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию.