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Госдеп заявил о вступлении войск КНДР в бои в Курской области

Источник:
РБК
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Подразделения Корейской народной армии вступили в боевые действия против украинских войск на территории Курской области, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Российские военные «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая зачистку траншей, что является критически важными навыками для операций на передовой», цитирует РБК Пателя.

По его словам, в Россию прибыло свыше 10 тысяч северокорейских солдат, большинство уже переброшено под Курск, заявил Патель.

Россия и КНДР официально не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию. 

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Оборона #Армия
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