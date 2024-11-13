Саундтрек из новой «Молодежки» попал в мировой чарт Shazam

Саундтрек сериала «Молодежка. Новая смена» возглавил российский Shazam, а также занял 158 место в мировом топе, сообщила пресс-служба канала СТС.

Саундтреком сериала стала песня «В одном ряду», записанная группой «Интонация» и актером Владом Канопкой, который играет Андрея Кисляка. Для актера запись песни стала первым и сразу удачным музыкальным опытом.

«Молодежка» вернулась на СТС спустя пять лет после выхода шестого сезона. Продолжение хита 2010-х получило рейтинг 8,9 на Кинопоиске, проект стал самым популярным сериалом онлайн-кинотеатра.

В новых сериях действие разворачивается в институте, где главные герои — хоккеисты студенческой команды «Акулы Политеха» — решают личные и спортивные проблемы под руководством бывшего игрока «Медведей», а ныне тренера Андрея Кисляка, жизнь которого после былых успехов превратилась в ад.

В продолжении истории к своим ролям вернулись: Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков. К актерам присоединились: Егор Кирячок, Игорь Верник, Диана Милютина, Алена Бабенко, Никита и Вячеслав Паршины, Андрей Нестеренко, Александра Булычева.