Завершились съемки новых серий детектива «Анна Медиум»

Новые серии детектива «Анна Медиум» отсняли в Санкт-Петербурге, премьера нового сезона сериала состоится на канале «Россия».

По сюжету, Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками».

Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям.

Против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьера состоится на платформе «Смотрим» и канале «Россия», дата пока не объявлена.