Украина должна немедленно начать мирные переговоры и заключить соглашение с Россией, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Украина должна заключить сделку сейчас, но для многих это означает конец аферы. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территорий потеряет Украина. Это очевидный факт», — написал бизнесмен в соцсети X.

Он также опубликовал диаграмму газеты New York Times, которая показывает, что Вооруженные силы Украины неуклонно уступают территории российской армии. Миллиардер подчеркнул, что сделка в любом случае будет предусматривать территориальные уступки.

Ранее Сакс заявлял, что украинский кризис является «глупостью» президента США Джо Байдена, которой можно было бы избежать.