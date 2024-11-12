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Миллиардер Сакс посоветовал Украине заключить мир

Источник:
Sibnet.ru
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Украина должна немедленно начать мирные переговоры и заключить соглашение с Россией, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Украина должна заключить сделку сейчас, но для многих это означает конец аферы. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территорий потеряет Украина. Это очевидный факт», — написал бизнесмен в соцсети X.

Он также опубликовал диаграмму газеты New York Times, которая показывает, что Вооруженные силы Украины неуклонно уступают территории российской армии. Миллиардер подчеркнул, что сделка в любом случае будет предусматривать территориальные уступки.

Ранее Сакс заявлял, что украинский кризис является «глупостью» президента США Джо Байдена, которой можно было бы избежать.

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Политика #Конфликты
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