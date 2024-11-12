НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Уголовное наказание ввели за контрабанду вирусов и бактерий

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Уголовная ответственность введена за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов — вирусов, токсинов, бактерий, а также биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций.

Соответствующий закон вступил в силу, поправки внесены в статью 226.1 Уголовного кодекса. Нарушителям теперь грозит до 12 лет лишения свободы, однако перечень патогенов еще предстоит утвердить.

Ранее в законодательстве была установлена уголовная ответственность только за контрабанду, отравляющих и сильнодействующих веществ. При этом бактерии чумы, сибирской язвы и холеры не относились ни к отравляющим, ни к ядовитым веществам.

Кроме заключения на срок до 12 лет за контрабанду предусматривается более строгое наказание за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами — до 8 лет лишения свободы.

Еще по теме
Штрафы за чайлдфри: кого накажут
Госдума запретила пропаганду чайлдфри
Жениться на девятилетних девочках разрешат в Ираке
Иностранцы без присяги лишатся российского гражданства
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
Украину назвали «первой жертвой» Трампа
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Как только все по Днепру перейдет в состав РФ, Украина станет самой бедной страной в плане полезных ископаемых

DEMON01

Антоша приезжай , привози эти ненужные доллары я тебе их поменяю на рубли 1:1 ведь ты же россиянин или...

alexkain83

Сокращение коснется как обычно мелких должностей, а самые главные шишки как сидели, так и будут сидеть...

GammiPluh

Какие ресурсы у Украины?) 90% из них расположены на Донбассе и Харьковской области) Нет у них уже почти...