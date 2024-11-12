Уголовное наказание ввели за контрабанду вирусов и бактерий

Уголовная ответственность введена за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов — вирусов, токсинов, бактерий, а также биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций.

Соответствующий закон вступил в силу, поправки внесены в статью 226.1 Уголовного кодекса. Нарушителям теперь грозит до 12 лет лишения свободы, однако перечень патогенов еще предстоит утвердить.

Ранее в законодательстве была установлена уголовная ответственность только за контрабанду, отравляющих и сильнодействующих веществ. При этом бактерии чумы, сибирской язвы и холеры не относились ни к отравляющим, ни к ядовитым веществам.

Кроме заключения на срок до 12 лет за контрабанду предусматривается более строгое наказание за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами — до 8 лет лишения свободы.