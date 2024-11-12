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Раскрыт новый способ взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники начали активно использовать новую схему для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах, сообщает пресс-служба ВТБ. Она предусматривает двойной звонок жертве.

Так, первый раз звонок поступал от якобы сотрудника госструктуры, который сообщал, что человеку пришло заказное письмо. Для оформления заявки жертве предлагали прислать проверочный код по СМС с «кодом восстановления доступа».

Если человек догадывался об обмане и бросал трубку, через некоторое время ему звонил другой участник этой схемы и сообщал, что первый звонок был от мошенников. Он утверждал, что его учетная запись уже взломана. Для «защиты» аккаунта гражданину предлагалось принять меры.

«В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана», — отмечает банк.

По данным ВТБ, сейчас такие звонки составляют 30% от общего числа атак, эти схемы особенно распространились в период уплаты налогов. Пользователей призвали не сообщать незнакомым личные данные и коды из СМС, а также пользоваться определителем номера.

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