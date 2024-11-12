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Россияне массово понесли деньги на вклады

Источник:
Sibnet.ru
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Общий объем средств россиян на банковских вкладах по итогам января — сентября увеличился на 16,6% и достиг 70 триллионов рублей, следует из данных «Агентства по страхованию вкладов».

Темпы роста депозитов в этом году показывают максимум за последние 14 лет. Основные причины — высокие процентные ставки банков по вкладам и увеличение доходов населения, отмечают эксперты.

Активнее всего росли депозиты физлиц на сумму от 3 до 10 миллионов рублей. За три квартала прирост составил 26% по сумме и 27,4% по числу вкладчиков.

Также резкий рост фиксировался среди юрлиц со вкладами от 20 миллионов рублей — на 35,9% по сумме и на 17,1% по количеству клиентов.

Средний размер вклада среди граждан по состоянию на 1 октября составил 370 тысяч рублей, среди компаний — 3,68 миллиона рублей, на счетах эскроу — 8,05 миллиона рублей, а на специальных счетах — 2,72 миллиона рублей.

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