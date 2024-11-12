Аферисты или юристы: кто стоит за рекламой о «списании кредитов»

Города заполонены рекламой с обещаниями «законного избавления от долгов». Некоторым это предложение может показаться «спасательным кругом». Но верить таким обещаниям нельзя — велика вероятность, что за ними скрываются мошенники.

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У людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, возникает соблазн решить проблему кардинальным способом. И тут им на глаза попадает объявление, гарантирующее «законное избавление от долгового бремени». «Если бы можно было набрать кредиты, а затем просто списать все долги, все бы так делали», — предупреждают эксперты портала «Мои финансы».

Финансовая западня

Бывает, что человеку и обращаться никуда не нужно. Злоумышленники сами звонят и обещают списать долг. Это значит, что им в руки попали украденные базы банковских должников.

«Если "помощники" оперируют своими связями в банках и обещают решить вопрос напрямую, это сразу должно вызвать подозрение. У российских финансовых организаций нет договоров с фирмами по списанию долгов», — отмечают эксперты.

Насторожить должна и «100% гарантия». Это распространенная уловка, направленная исключительно на привлечение внимания. Когда дело дойдет до результата, окажется, что компания оказывает консультационные услуги и не ручается за результат.

Часто мошенники ссылаются на некие «госпрограммы», «новый закон», «секретные права граждан», которые позволяют списывать долги «гражданам в сложном финансовом положении». Должнику могут показывать поддельные документы с гербовыми печатями и подписями «руководителей» Банка России.

«Конечно, никакого отношения к органам государственной власти они не имеют, а просто мимикрируют под них, поскольку так проще вызвать доверие граждан. При внимательном рассмотрении лицензии или основания для списания долгов станет понятно, это — липа», — обращает внимание портал «Мои финансы».

Чем это грозит

Цель мошенников — обогащение на несчастье людей. Если человек пойдет на контакт, они постараются выманить у него деньги под любыми возможными предлогами, а в некоторых случаях даже попросят взять кредит или микрозайм для оплаты своих услуг.

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«При этом в большинстве случаев, получив деньги, аферисты просто пропадут и спрашивать будет не с кого. Бывают и совсем вопиющие случаи, когда мошенники уговаривают свою жертву переписать на них квартиру или дом, чтобы банк не смог забрать их в счет долгов», — предостерегают эксперты.

В такой ситуации человек может остаться не только с долгами, но и буквально на улице. Осознав ошибку, вернуть жилье будет непросто, поскольку аферисты постараются замести следы, продав недвижимость ничего не подозревающим людям.

Есть и порядочные юристы

Единственный способ законно избавиться от долгов — это банкротство. Такой закон действует в России с 2015 года. Но вопреки расхожему мнению, обнуляются долги далеко не всем желающим. Да и само банкротство налагает на человека очень серьезные обязательства.

Помимо банкротства законом предусматриваются и другие варианты решения проблемы с долгами:

мировое соглашение (банк и заемщик договариваются о приемлемых условиях погашения долгов);

Реструктуризация долга (выплаты пересматриваются в сторону более щадящего режима – например, срок кредита увеличивается, а ежемесячные выплаты уменьшаются);

Реализация имущества (квартиру, дом, дачный участок могут продать, а средства направить на погашение долгов).

И вот здесь пригодятся настоящие юристы. Есть юридические фирмы и адвокатские конторы, которые добросовестно оказывают консультационные услуги, помогают в подготовке документов или обращаются от имени своего клиента в суд.

«Отличить такие организации от откровенных мошенников просто. Они не связываются с человеком первыми, не гарантируют 100% списания долгов, не мимикрируют под государственные ведомства и не обещают списать долг через своих людей в банках», — советуют эксперты.

При обращении к адвокату следует попросить подтверждающие документы, а также проверить его статус на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации.