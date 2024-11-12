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Госдума запретила пропаганду чайлдфри

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри, соответствующий документ появился в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки вводят запрет на распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Соответствующие изменения будут внесены в шесть действующих законов.

Сайты с такой информацией попадут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Чтобы выявить нарушителей, владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг. На фильм с подобной пропагандой не будет выдано прокатное удостоверение.

Нарушителям будет грозить административное наказание. При агитации с применением СМИ или интернета штраф составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 1 до 4 миллионов рублей.

Если запрещенная информация распространяется среди детей, то для граждан штраф будет от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 5 миллионов рублей.

При этом была одобрена поправка, по которой распространение информации о монашеском образе жизни и связанного с ним соблюдения обета безбрачия и отказа от деторождения наказываться не будет.

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Политика #Законы
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