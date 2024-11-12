НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружено бессмертное гигантское существо. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
527 0

Американские ученые обнаружили в штате Юта сообщество из 47 тысяч совершенно одинаковых деревьев, которые представляют собой единое живое существо, возраст которого превышает 34 тысяч лет.

Деревья принадлежат виду Populus tremuloides — тополь осинообразный. Исследователи провели генетический анализ сотен образцов корней, коры и листьев из этой необычной рощи. Обнаружилось, что все эти растения генетически абсолютно идентичны и являются клонами.

Все особи колонии не размножаются половым путем, а представляют собой побеги, идущие из одного и того же корня. Существу присвоили название Pando, что по-латыни значит «Я распространяюсь».

Колония Pando
Колония Pando
Фото: J Zapell

Взаимосвязанная корневая система Pando разрослась на площади в 400 тысяч квадратных метров. Необычную рощу нашли еще в конце 1960-х годов, исследователи обратили внимание, что все деревья «синхронно» распускают листья и расцветают.

Недавнее исследование показало, что тополь-прародитель вырос еще в последнюю ледниковую эпоху около 34 тысяч лет назад. Биологи уверены, что Pando является самым огромным живым существом на планете, при этом колония фактически бессмертна.

Еще по теме
Россия создаст энергоустановку с нулевым уровнем выбросов
Найдено древнейшее в мире изображение рыбалки. ФОТО
Физик создал идеальный бокал для холодного пива
Обнаружены останки гигантской «птицы ужаса»
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Распродажа 11.11: когда начнется, где пройдет и что покупать
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
25
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
22
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
20
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
20
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
17
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло