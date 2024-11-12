Обнаружено бессмертное гигантское существо. ФОТО

Американские ученые обнаружили в штате Юта сообщество из 47 тысяч совершенно одинаковых деревьев, которые представляют собой единое живое существо, возраст которого превышает 34 тысяч лет.

Деревья принадлежат виду Populus tremuloides — тополь осинообразный. Исследователи провели генетический анализ сотен образцов корней, коры и листьев из этой необычной рощи. Обнаружилось, что все эти растения генетически абсолютно идентичны и являются клонами.

Все особи колонии не размножаются половым путем, а представляют собой побеги, идущие из одного и того же корня. Существу присвоили название Pando, что по-латыни значит «Я распространяюсь».

Колония Pando Фото : J Zapell

Взаимосвязанная корневая система Pando разрослась на площади в 400 тысяч квадратных метров. Необычную рощу нашли еще в конце 1960-х годов, исследователи обратили внимание, что все деревья «синхронно» распускают листья и расцветают.

Недавнее исследование показало, что тополь-прародитель вырос еще в последнюю ледниковую эпоху около 34 тысяч лет назад. Биологи уверены, что Pando является самым огромным живым существом на планете, при этом колония фактически бессмертна.