Каких полок нужно избегать в супермаркете

Магазины прибегают к разным методам побуждения людей к покупкам. Один из самых эффективных — продуманная система выкладки товаров на полках.

Существует так называемое правило «золотой полки». Самые дорогие товары выкладываются в 1,2-1,7 метра от пола, то есть на высоте глаз и рук. Это резко повышает шанс их продажи.

Поближе к покупателю располагают товары с истекающим сроком хранения. Дешевые же товары выкладываются внизу или наверху, чтобы они не попадали в поле зрения или за ними нужно было тянуться.

Эта технология называется мерчандайзинг. Она направлена на размещение товара в торговом зале таким образом, чтобы получить наибольшую прибыль.

Есть еще один секрет: в центральных рядах, как правило, расположены самые вредные продукты. Поэтому ценителям здорового образа жизни лучше обходить супермаркеты по периметру, где выставлены овощи, фрукты, молочные, крупы.