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«Яндекс» представил новое поколение «Станции Мини»

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» представил умную колонку «Станция Мини» третьего поколения. Модель получила новый дизайн, улучшенный звук, LED-экран и «Алису» с нейросетью YandexGPT, сообщает пресс-служба компании.

Новая колонка способна управлять устройствами умного дома по Wi-Fi. Кроме того, пользователи теперь могут давать ассистенту одновременно две команды, редактировать будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой».

Также Алиса может давать персонализированный прогноз погоды с важной пользователю информацией. Это может быть атмосферное давление, лунные фазы, УФ-индекс, влажность, направление и скорость ветра.

Колонка «Станция Мини» третьего поколения
Колонка «Станция Мини» третьего поколения
Фото: © «Яндекс»

Верхнюю панель с сенсорными кнопками сделали слегка выпуклой, чтобы было удобно регулировать звук, переключать свайпом треки или приостанавливать музыку прикосновением к логотипу.

На LED-экране колонки можно увидеть не только температуру воздуха и время, но и новые «эмоции» Алисы. Например, если сделать голосовой помощнице комплимент, она подмигнет с экрана.

Новая колонка звучит мощнее и чище предыдущего поколения. Это стало возможным благодаря увеличенному акустическому объему и более мощному динамику — 12 ватт вместо прежних десяти.

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