Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Украине немецких ракет Taurus не изменит ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц пригрозил поставить России ультиматум: либо Москва в течение 24 часов прекращает боевые действия, либо Берлин поставляет Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешает бить ими вглубь российской территории.

«Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он назвал такое решение способом «продлить агонию бандеровского режима». При этом многократно возрастает риск перехода конфликта в самую опасную стадию, о чем предупреждал президент Владимир Путин, напомнил Медведев.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, но превышают их по дальности.