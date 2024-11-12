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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев назвал немецких политиков «ничтожествами»

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Украине немецких ракет Taurus не изменит ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц пригрозил поставить России ультиматум: либо Москва в течение 24 часов прекращает боевые действия, либо Берлин поставляет Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешает бить ими вглубь российской территории.

«Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он назвал такое решение способом «продлить агонию бандеровского режима». При этом многократно возрастает риск перехода конфликта в самую опасную стадию, о чем предупреждал президент Владимир Путин, напомнил Медведев.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, но превышают их по дальности.

Тема: Военная операция на Украине
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