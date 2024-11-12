Российские операторы отказались от 3G

Доля использования технологии 4G на выделенных отечественным операторам частотных диапазонах в 2024 году превысила 96%, следует из данных компании Vigo, которая разрабатывает средства мониторинга и управления качеством сетей.

«Вымпелком», «МегаФон», МТС и t2 по итогам первых девяти месяцев 2024 года увеличили долю 4G на четыре процентных пункта, до 96,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику операторов.

Так, операторы проводят рефарминг диапазона 2100 МГц, переводя его с 3G на 4G, в некоторых случаях производится замена 2G на 4G в диапазоне 900 МГц. Благодаря этому операторы увеличили скорость мобильного интернета на 10–12% за прошлый год.

Однако стопроцентного перехода на 4G не будет, так как операторам еще нужны сети 2G — они используются для сценариев межмашинного взаимодействия, а также работают для владельцев кнопочных телефонов, которым требуется только голосовая связь.

«МегаФон» увеличил долю 4G за счет рефарминга частот в 75 регионах России. «Вымпелком» (бренд «Билайн») полностью отключил 3G в нескольких регионах, включая московский. Оператор t2 провел рефарминг в 42 регионах, МТС также отключил в большинстве регионов сети 3G.

Мобильный трафик в России по итогам 2024 года может вырасти до 50%, но частотный ресурс в наиболее удобных для операторов диапазонах уже почти исчерпан, отмечают эксперты. В дальнейшем это грозит перегрузкой сетей.