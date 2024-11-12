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Сколько человек жило на Земле за всю историю

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из американского Бюро информации о населении (PRB) подсчитали, сколько всего людей побывало на Земле за все время существования человечества, то есть за последние 190 тысяч лет.

Исследователи взяли за точку отсчета  примерное время появления человека разумного (Homo sapiens) — 190 тысяч лет назад. Расчеты показали, что 8 тысяч лет до нашей эры на Земле жило порядка 5 миллионов человек. А в первом году нашей эры их уже насчитывалось около 300 миллионов. Отметка в миллиард была пройдена в 1800-е годы.

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Составив математическую модель, исследователи получили нужный результат. «С момента появления Homo sapiens и до наших дней на планете побывало порядка 117 миллиардов человек», — сказано в отчете ученых.

На нынешние поколения приходится самый большой процент живущих от общего числа людей, когда-либо ходивших по Земле. Учитывая, что население мира сейчас составляет около 8 миллиардов человек, сейчас живет 7% от всех представителей Homo sapiens, рожденных на планете. 

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Жизнь #История
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