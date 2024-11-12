Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом предложил ему в ответ на военную поддержку отдать Соединенным Штатам украинские природные ресурсы.

Этот пункт вошел в «план победы» Зеленского, как и условие, что украинские солдаты заменят находящийся в Европе американский военный контингент по окончании конфликта с Россией. Оба предложения «заинтересовали» Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что это предложение было сделано из-за опасений, что Трамп договорится с российским лидером Владимиром Путиным о завершении конфликт в ущерб интересам Украины.

По данным FT, речь также идет о предоставлении Украиной США полномочий по «проверке инвестиций», что позволит Вашингтону выбирать, с кем украинские предприятия смогут вести бизнес. В Киеве считают, что это даст Трампу возможность отрезать Китай от украинского рынка.