Почему моча желтая

Моча здорового человека светло-желтого цвета. За цвет отвечает особое вещество — уробилин, объяснила научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох.

«Цвет мочи регулируется производным билирубина — уробилиногеном. Он преобразуется в уробилин. Это пигмент желтого цвета», — сказала Кох изданию «Наука в Сибири».

На цвет мочи влияет характер потребления жидкости: если пить много воды, то моча светлеет. Иногда употребление каких-то овощей, которые содержат яркий пигмент, может давать специфическую окраску — розовую или оранжевую.

Бывают патологические состояния, при которых моча может стать более темной или светлой. Темно-желтый, почти коричневый цвет может указывать на повышенное содержание билирубина, что происходит при гепатитах, циррозе, желчнокаменной болезни. При пиелонефрите моча может изменять цвет от грязно-желтого до розово-желтого.

Моча – это конечный продукт сложного процесса: почки ежедневно фильтруют галлоны крови, чтобы очистить ее от токсинов. У здорового человека ежедневно выделяется от 1,5 до 2 литров мочи. Таким образом организм также регулирует баланс жидкости и электролитов (соли, такие как натрий и калий).