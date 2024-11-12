Глава Минфина РФ заявил, что россиянам доллары не нужны

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россиянам доллары не нужны, правильно использовать рубли.

«Правильно, и не нужны», — заявил Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети», отвечая на вопрос о необходимости доллара для россиян.

По его словам, сейчас выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — посоветовал Силуанов.