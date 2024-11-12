Байопик о Дональде Трампе не выйдет в российский прокат

Биографический фильм «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси не выйдет в российский прокат, сообщила пресс-служба дистрибьюторской компании «Атмосфера Кино».

Российская премьера была намечена на 31 октября, затем сообщалось, что она состоится 14 ноября. Но картина не получила прокатного удостоверения. Причина не называется.

Премьера фильма о молодости Дональда Трампа состоялась весной на Каннском кинофестивале. «Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи», — гласит синопсис.

В начале фильма Трамп показан слабохарактерным молодым человеком на побегушках у своего отца — крупного предпринимателя-девелопера. Но все меняется после его встречи со знаменитым адвокатом и шантажистом Роем Коном.

«Ученика» снял шведский режиссер иранского происхождения, лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси. В картине сыграли Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова. Фильм вышел в ограниченный прокат в США, Саудовской Аравии, Египте и Ираке. При бюджете примерно в 15 миллионов долларов он собрал 11,5 миллиона долларов.

Сам Трамп описал «Ученика» как «дешевый, клеветнический и политически отвратительный пасквиль» и понадеялся, что «фальшивый и безвкусный» фильм провалится в прокате.