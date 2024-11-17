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Зачем женщины стали носить обувь на высоких каблуках

Источник:
Sibnet.ru
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Первыми обувь на высоких каблуках стали носить мужчины и лишь через два с лишним столетия она прочно вошла женский гардероб.

Историки считают, что высокие каблуки первыми освоили персидские всадники. Такая конструкция подошвы позволяла им крепче держаться в стременах. 

В XVI веке мужская мода на каблуки перекочевала в Европу, благодаря дипломатической миссии, которую отправил в европейские страны году персидский шах Аббас I Великий.

Расцвет популярности каблуков среди мужчин пришелся на правление французского короля Людовика XIV (1638–1715). Он носил туфли с ярко красными каблуками. Это считалось особым шиком и право надевать такую обувь имели только люди с высоким социальным статусом.

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В эпоху Просвещения (XVIII век) с ее идеалом рациональности высокие каблуки покинули мужской гардероб. И тогда же они появились у женщин. Но после Французской революции 1789 года мода сошла на нет: аристократизм стал не в чести.

Всю первую половину XIX века женщины проходили на плоской подошве. Каблуки считались дурным тоном. Но на фоне женской эмансипации  ситуация изменилась. К началу ХХ века женщины на каблуках уже никого не смущали.

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