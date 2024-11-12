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МИД России обвинил западные страны в лицемерии и ксенофобии

Источник:
ТАСС
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Заявления западных стран о правах человека и борьбе с расизмом не соответствуют их действиям в ООН, заявил глава департамента по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Так он прокомментировал итоги голосования в ООН по представленной Россией резолюции «Борьба с героизацией нацизма». Против ее высказались 54 государства, в том числе Австрия, Болгария, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, США, Украина, Франция, Финляндия, Чехия, Эстония, Япония.

«Сколько бы эти государства ни заявляли о приверженности своим обязательствам, их голосование демонстрирует полное расхождение слов и действий», — цитирует ТАСС заявление Лукьянцева.

По его словам, это несоответствие связано с ростом ксенофобии на Западе, включая афрофобию, исламофобию и русофобию, которые он охарактеризовал как «расцвет» различных форм расизма.

Особую критику у Лукьянцева вызвала позиция бывших стран «оси» — Германии, Японии и Италии, которые поддержали поправки, смягчающие осуждение нацизма. Это вызывают вопросы о соблюдении ими обязательств, взятых при вступлении в ООН, отметил он.

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