Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом

Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За документ проголосовали 116 государств. Против высказались 54 государства, в том числе Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Италия, Канада, Литва, Польша, США, Украина, Франция, Финляндия, Чехия, Эстония, Япония.

Россия подготовила резолюцию в соавторстве с другими странами, среди которых Азербайджан, Армения, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Республика Корея, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.

Документ рекомендует государствам «принять надлежащие конкретные меры», с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны».

Резолюция состоит из 74 пунктов. В ней в том числе говорится об осуждении инцидентов, связанных с пропагандой и героизацией нацизма. В тексте также звучит рекомендация о запрете «любых торжественных чествований», связанных с нацизмом.