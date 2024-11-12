Россия не допустит нечерноморские страны в Черное море

Россия не допустит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в Черном море, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

«Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтрё», — сказал Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, Черноморский флот России флот боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений. «Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — отметил помощник президента.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями.В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить проход военных кораблей через проливы.

С началом конфликта на Украине Анкара воспользовалась этим правом и запретила проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор.