Ди Каприо не пригласил свою девушку на день рождения

Леонардо Ди Каприо не пригласил свою девушку Витторию Черетти на вечеринку в честь празднования дня рождения.

Актеру исполнилось 50 лет 11 ноября, но отмечал праздник Ди Каприо на несколько дней ранее. Он устроил закрытую вечеринку, куда пришли его звездные друзья и коллеги.

Поздравить Ди Каприо пришли Роберт Де Ниро, Стивен Спилберг, Брэд Питт со своей подругой Инес де Рамон, Кэти Перри с Орландо Блумом, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Кара Делевинь и многие другие.

Приглашены были старые школьные друзья актера, а также его родные. Но девушки Ди Каприо Виттории Черетти среди гостей не было, сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

Что касается личной жизни Ди Каприо, то она стала поводом обсуждения, когда СМИ заметили, что актер выбирает себе в пару только девушек до 25 лет. Черетти стала исключением, поскольку ей исполнилось 26 лет в июле этого года, а пара продолжала быть вместе и слухов об их разрыве не было.

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