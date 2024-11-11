Представлен умный сканер электросчетчиков

Банк ВТБ представил умный сканер счетчиков электроэнергии для быстрой оплаты жилищно-коммунальных услуг, полезная функция уже встроена в мобильное приложение «ВТБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Счетчик упрощает процесс внесения показаний и оплаты счетов. Для его использования достаточно запустить приложение, отсканировать QR-код с бумажной квитанции об оплате и навести умную камеру на счетчик электроэнергии.

После этого данные будут считаны, а платежный документ заполнится автоматически. Пользователю остается подтвердить корректность всех цифр и произвести соответствующую оплату.

Отмечается, что функция действует корректно даже при плохой освещенности, наличии отражений или наклоне счетчика. Нейросеть корректно распознает цифры на счетчиках различных типов и моделей за рекордные 0,1 секунды.

Разработчики отмечают, что умный сканер также умеет автоматически вводить ИНН, КПП, БИК и номера расчетного банковского счета при сканировании квитанций, на которых нет QR-кода для оплаты.