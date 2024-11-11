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Заброшенный спутник необъяснимо поменял орбиту

Источник:
Sibnet.ru
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Заброшенный спутник Великобритании Skynet-1A, запущенный в космос еще в 1969 году, по неизвестной причине изменил свою орбиту. В результате он стал представлять серьезную угрозу.

Skynet-1A изначально он располагался над Африкой и обеспечивал защищенную голосовую, телеграфную и факсимильную связь для британских военных и кораблей, базирующихся на Ближнем Востоке, пишет портал HotHardware.

После окончания периода эксплуатации спутник под действием гравитации должен был опуститься в атмосферу и упасть в районе Индийского океана, однако этого не произошло, и он был фактически заброшен.

Недавнее наблюдение показало, что Skynet-1A находится на аномальном курсе — он хаотично движется в так называемой гравитационной яме на 105-м градусе западной долготы. Его движение представляет собой угрозу для других спутников.

Неконтролируемое движение Skynet-1A может привести к столкновению и образованию тысяч обломков на орбите. Эксперты зафиксировали ежедневные потенциально опасные сближения на дистанцию до 50 километров.

Skynet-1A был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой Delta ВВС США в 1969 году, он использовался Королевскими военно-воздушными силами Великобритании. Однако британцы в 1977 году потеряли возможность контролировать его, после чего спутник был попросту заброшен.

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