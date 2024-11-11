Солнечная система оказалась внутри загадочного «межзвездного тоннеля»

Солнечная система оказалась погружена в загадочный «тоннель» под названием Местный горячий пузырь, выяснили ученые из Института внеземной физики Макса Планка.

Удивительный «тоннель» растянулся примерно на тысячу световых лет и состоит из очень разреженного и сравнительно горячего межзвездного вещества, температура атомов в котором составляет порядка миллиона градусов.

Земляне не «спеклись» в этой аномальной среде только потому, что эти атомы расположены очень далеко друг от друга, поэтому теплопередача фактически не происходит, отмечают исследователи.

Предположительно, Местный горячий пузырь был порожден многочисленными и практически одновременными взрывами сверхновых звезд в окрестностях Солнечной системы приблизительно 14 миллионов лет назад.

Структура тянется в сторону созвездия Центавра, Солнечная система расположена как раз внутри него. Примечательно, что существование таких тоннелей было предсказано еще в 1970-е годы.