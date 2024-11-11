Появились новые кадры со съемок новогодней «Небриллиантовой руки»

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделились подробностями съемок новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука».

На новых фотографиях с площадки можно увидеть музыканта и солиста группы The Hatters Юрия Музыченко в образе пирата, телеведущего Дмитрия Губерниева в ретро-студии испанского телеканала, Тимура Батрутдинова в роли того самого Семена Горбункова и Алексея Воробьева, сыгравшего Гену Козодоева.

Действие комедии развернется в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков едет в круиз и останавливается в старом Дубае. Контрабандисты накладывают ему гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными сегодня предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами.

По заданию Шефа контрабандисты будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».

Зрителей ждет множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни, мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. Зрители окажутся внутри вселенных «Бегущего по лезвию» и «Города грехов», а также услышат новые версии всем известных песен: от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до I need a hero и Skyfall.

Премьера музыкальной комедии состоится одновременно в телеэфире и на «Кинопоиске» вечером 31 декабря.