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Представлен первый в мире растягивающийся дисплей. ФОТО

Источник:
Prnewswire.com
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Южнокорейская компания LG Display выпустила первый в мире растягивающийся дисплей, способный расширяться на 50%.

Представленная 12-дюймовая панель может увеличиваться до 18 дюймов за счет растягивания без ущерба для качества передаваемого изображения. При этом сохраняется пиксельная плотность 100 ppi и полный набор цветов RGB.

Первый в мире растягивающийся дисплей
Первый в мире растягивающийся дисплей
Фото: © LG Display

Для создания растягиваемого дисплея использовалась специальная кремниевая подложка, а также новая структура проводки и источник света на основе крохотных светодиодов размером 40 микрометров.

Панель не только способна демонстрировать качественное изображение даже в неблагоприятных условиях, но и устойчива к внешним воздействиям, включая низкие и высокие температуры. В результате ее можно крепить к различным изогнутым поверхностям.

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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏