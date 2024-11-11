Представлен первый в мире растягивающийся дисплей. ФОТО

Южнокорейская компания LG Display выпустила первый в мире растягивающийся дисплей, способный расширяться на 50%.

Представленная 12-дюймовая панель может увеличиваться до 18 дюймов за счет растягивания без ущерба для качества передаваемого изображения. При этом сохраняется пиксельная плотность 100 ppi и полный набор цветов RGB.

Первый в мире растягивающийся дисплей Фото: © LG Display

Для создания растягиваемого дисплея использовалась специальная кремниевая подложка, а также новая структура проводки и источник света на основе крохотных светодиодов размером 40 микрометров.

Панель не только способна демонстрировать качественное изображение даже в неблагоприятных условиях, но и устойчива к внешним воздействиям, включая низкие и высокие температуры. В результате ее можно крепить к различным изогнутым поверхностям.