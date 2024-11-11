Windows 11 получила новую кнопку в меню «Пуск»

Windows 11 получила новую кнопку «Поделиться», она стала доступна в меню «Пуск» и на панели задач. С ее помощью пользователи могут быстро обмениваться контентом из приложений или файлами.

После нажатия кнопки «Поделиться» появляется небольшое меню, в котором можно выбрать один из доступных вариантов обмена контентом. Например, это можно сделать по электронной почте или через какое-то веб-приложение.

Новый инструмент предназначен для упрощения и оптимизации процесса обмена файлами, ссылками или текстом. Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на соответствующую иконку и выбрать в появившемся меню опцию «Поделиться».

На данный момент кнопка «Поделиться» доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider. После завершения тестирования она появится в стабильных сборках Windows 11.