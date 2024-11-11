Янковский вернется к своей роли в сериале Фишер. Продолжение»

Съемки продолжения сериала «Фишер» — «Фишер. Продолжение» стартовали. Это история про серийного убийцу по мотивам реальных событий.

В новом сезоне следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова вступают в схватку с опасным преступником.

Кроме Янковского и Яценко к своим ролям вернется Андрей Максимов, также к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок.

Шоураннерами и авторами сценария продолжения, как и первой части, выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером стал Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка»).

По сюжету первого сезона сериала «Фишер», Сюжет первого сезона «Фишера» начинает развитие в 1986 году. Тогда в лесополосе находят тела жестоко убитых подростков. Напарники опытные следователи прокуратуры Валерий Козырев из Москвы и Евгений Боков из Ростова-на-Дону, а также молодой следователь Наталья Добровольская расследуют серию убийств, которые навсегда меняют их судьбы.