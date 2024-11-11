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Янковский вернется к своей роли в сериале Фишер. Продолжение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр со съемок сериала «Фишер. Продолжение»

Съемки продолжения сериала «Фишер» — «Фишер. Продолжение» стартовали. Это история про серийного убийцу по мотивам реальных событий.

В новом сезоне следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова вступают в схватку с опасным преступником.

Кроме Янковского и Яценко к своим ролям вернется Андрей Максимов, также к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок.

Шоураннерами и авторами сценария продолжения, как и первой части, выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером стал Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка»).

По сюжету первого сезона сериала «Фишер», Сюжет первого сезона «Фишера» начинает развитие в 1986 году. Тогда в лесополосе находят тела жестоко убитых подростков. Напарники опытные следователи прокуратуры Валерий Козырев из Москвы и Евгений Боков из Ростова-на-Дону, а также молодой следователь Наталья Добровольская расследуют серию убийств, которые навсегда меняют их судьбы.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

Alexander Pravdorub

сша же никогда не лезут к другим странам,не не,вы чего,это же сша,свет демократии

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏