Путин поручил сохранить льготную ставку по ипотеке до 2030 года

Президент Владимир Путин поручил сохранить ставку по «Дальневосточной и арктической ипотеке» в размере 2% до 2030 года. Об этом говорится в обновленном перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, с 1 января 2025 года льготы распространят на специалистов, которые переезжают в регион по программе «Земский работник культуры». Помимо получения ипотечного кредита под 2%, они смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей.

На Дальнем Востоке программа, позволяющая купить жилье по ставке 2% годовых, появилась в 2019 году. В августе 2023 года ее расширили на зону российской Арктики. Программа позволяет купить жилье по низкой ставке, а также построить частный дом на таких условиях.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» — вторая по популярности среди всех продолжающих действовать льготных программ, она уступает только семейной ипотеке. В октябре 2024 года по ней было выдано 3 тысячи кредитов на 16,4 миллиарда рублей.