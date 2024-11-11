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Россия создаст энергоустановку с нулевым уровнем выбросов

Источник:
ТАСС
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Уникальную установку с нулевым уровнем выбросов создадут специалисты Московского энергетического института. Ее построят на основе идей нобелевского лауреата Роднея Аллама.

Так называемый «цикл Аллама» позволяет генерировать недорогую и чистую энергию из углеводородных топлив без вредных выбросов в окружающую среду. Природный газ сжигается в камере сгорания с чистым кислородом под высоким давлением.

Получившийся в результате реакции СО2 затем по замкнутому контуру проходит через специальную турбину и возвращается обратно в процесс. Такая установка имеет нулевой выброс в атмосферу.

Система имеет высокую степень захвата углерода — почти 100%. Дополнительным ее преимуществом является низкая себестоимость производства электричества, сравнимая со стоимостью выработки электроэнергии газовыми турбинами.

Российская установка будет работать на угле. Исследователи считают, что к середине века технология на основе цикла Аллама будет активно применяться по всему миру, сейчас подобные установки есть только в США.

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